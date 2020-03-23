Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı

Almanya Federal Hükümeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yeni önlemler açıkladı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANMAK ZORUNDA"

Almanya Başbakanı Angele Merkel, kararların 16 eyalet başbakanı ile birlikte alındığını vurguladı. Merkel, alınan kararların kişilik hak ve hürriyetlerine kısıtlama getirdiğinin farkında olduğunu ifade ederken, koronavirüse karşı hala bir ilacın veya aşının geliştirilmediğini vurguladı.

2 KİŞİDEN FAZLA TOPLANMAK YASAK

Merkel, alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlarda kişiler arasında 1,5-2 metre mesafe bırakılması zorunluluğu şartı getirirken, iki kişiden fazla olan topluluklara yasaklandı.

YASAKLAR 2 HAFTA SÜRECEK

Merkel, lokanta, otel, kuaför, dövme salonları, masaj salonları gibi işletmelerin kapatıldığını bildirirken, halka açık yerlerde, dairelerde ve özel tesislerde kutlamaların yasaklandığını kaydetti. Merkel, kısıtlamaların yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve 2 hafta süreceğini duyururken, bu kısıtlamalara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.

Almanya’da bulunan Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ise pazartesi itibariyle sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı başlayacak.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI

Almanya’da toplam korona virüs vakası 24 bin 809’a, hayatını kaybedenler ise 93’e ulaştı.