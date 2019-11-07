Almanya, 2030 yılına kadar 1 milyon şarj istasyonu istiyor

Son birkaç yıldır hayatımıza iyice giren elektrikli otomobiller, gerek daha az yakmaları gerekse çevreyi daha az kirletmeleri nedeniyle oldukça popüler hale geldi. Otomobil üreticileri ise kendi elektrikli otomobillerini üretebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri de şarj istasyonlarının yetersiz olması. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Angela Merkel, Almanya'nın 2030 yılına kadar 1 milyon elektrikli şarj istasyonuna sahip olmasını istediğini açıkladı.

Merkel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Otomobil şirketleri ile elektrikli arabalara nasıl geçiş yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Bu amaçla, 2030 yılına kadar bir milyon şarj noktası oluşturmak istiyoruz ve sektörü bu hedefimizi gerçekleştirmeye davet ediyoruz.''

Almanya'nın şu anda yalnızca 20 bin elektrikli şarj noktası bulunuyor. Ülkenin gelecekte 1 milyon şarj istasyonunu hedeflemesi, elektrikli otomobil sektörünün ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.

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