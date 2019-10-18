taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7724
Euro
6.4196
Altın
1490.03
Borsa
94896.23
Gram Altın
276.804
Bitcoin
45678.15

Almanya, 5G altyapısı konusunda ABD'yi dinlemedi

Almanya, 5G altyapısının kurulmasında Çin şirketi Huawei'yi dışarıda bırakmadı

AA | 18.10.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Kullanıcılara yüksel hızlı internet ve sıfır gecikme süresi gibi özellikler sunacak 5G teknolojisi, her ne kadar bazı ülkeler tarafından test edilse de henüz gerekli altyapılar sağlanabilmiş değil. ABD ise, diğer ülkelerin 5G konusunda Huawei'ye kısıtlama getirmeleri gerektiğini açıklamış ve Çinli şirkete bazı yaptırımlar uygulamıştı.

ABD'nin bu isteğine rağmen Almanya, 5G altyapısının kurulmasında Çin şirketi Huawei'yi dışarıda bırakmadı,

huawei

SAĞLAYICILAR, GÜVENLİ OLDUĞUNU KANITLAYACAK

Almanya'da salı günü duyurulan ülkenin telekomünikasyon ağlarının yapımı ve işletilmesi ile ilgili yasa tasarısına göre, ağ sağlayıcılar özellikle mahrem bilgilerin yurt dışına çıkarılmaması konusunda güvenilir olduğunu kanıtlamak zorunda olacak.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de 5G yatırımları üzerine yaptığı açıklamada "Biz hiçbir şirket, hiçbir aktör için ön yargılı bir yaklaşım içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Almanya, 5G altyapısı konusunda ABD'yi dinlemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

62
Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

397
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

97
İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

175
YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

44
Timsahın avına sulanan leopar

Timsahın avına sulanan leopar

4
10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir