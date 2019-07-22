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Almanya Başbakanı Merkel tatile çıktı

Angela Merkel'in tatile çıktığı belirtilirken, yanına 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik bir kitap alması ise dikkat çekti.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 21:02..
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Yaklaşık bir aylık süreçte farklı resmi törenlerde 3 kere kameralara titreme nöbeti geçirirken kameralara yakalanan Merkel, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından 30 günlük bir tatile çıktı.

3 KEZ TİTREME KRİZİNE GİRDİ

İlk olarak 18 Haziran'da başkent Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde şiddetli şekilde titreken kameralara yansıyan Merkel, daha sonra 27 Haziran'da Yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende ve 10 Temmuz'da Fin mevkidaşıyla yan yanayken titreme nöbeti geçirmişti.

TİTREME NÖBETLERİYLE NASIL BAŞA ÇIKARIM KİTABI

Alman medyası Merkel'in Alpler'de olduğu ve yanına ABD'li yazar Siri Hustvedt'in 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik kitabını aldığı belirtti. Söz konusu kitabın yazarın sinir hastalığı nedeniyle oluşan titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor olması ise kamuoyunda Merkel'in sağlık durumuyla ilgili merakı ve endişeleri arttırdı.

Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Merkel tatile çıktı

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