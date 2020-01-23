Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINACAK

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların konuşulacağı görüşmede, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.