taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9274
Euro
6.5781
Altın
1556.31
Borsa
122263.65
Gram Altın
296.678
Bitcoin
49745.95

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

AA | 23.01.2020 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINACAK

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların konuşulacağı görüşmede, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

İlginizi Çekebilir
Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Rumların sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan 8’inci parselde sondaj çalışmalarına başlaması, ülkede paniğe neden oldu.
Vuhan'da karantinada olan Türk yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsün görülmeye başlandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk öğretmen Burcu Öner, karantina sürecinde neler olduğunu aktardı.
Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar
Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda, 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.
Vuhan'da virüs kabusu büyüyor
11 milyonluk kentten, kaçışlar başladı. Havalimanları dolup, taşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

242
Ankara'da art arda depremler

Ankara'da art arda depremler

129
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

228
Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

414
Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

77
Emrah boşanıyor

Emrah boşanıyor

185
CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir