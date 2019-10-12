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Almanya da Türkiye'ye silah satmayacak

Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Almanya, Türkiye'ye silah satmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 16:57..
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Almanya da Türkiye'ye silah satmayacak

Şanlı ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde...

Bölgedeki terör unsurlarını teker teker temizleyen ordumuz, kararlı gidişatını sürdürüyor.

ALMAN DA SİLAH SATMAYACAĞIZ DEDİ

Tüm dünya ise Barış Pınarı Harekatı 'na karşı çıkmaya  çalışıyor. Son olarak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Almanya 'nın da Türkiye 'ye silah satışını durduracağı bildirildi.

FİNLANDİYA - HOLLANDA - NORVEÇ SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALMIŞTI

Çarşamba gününden bu yana Finlandiya, Hollanda ve Norveç  de Türkiye 'ye, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle silah satışını askıya aldıklarını açıklamışlardı.

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