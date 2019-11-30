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Almanya durdurmasına rağmen Türkiye'ye silah sattı

Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklayan Alman hükümetinin Ankara’ya silah satışlarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber | 30.11.2019 - 05:50..
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Almanya durdurmasına rağmen Türkiye'ye silah sattı

Almanya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması üzerine Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı almıştı.

HÜKÜMET TARAFINDAN SİLAH SATIŞLARINA ONAY VERİLDİ

Ancak Federal Hükümet’in 9 Ekim tarihinde başlayan harekat sonrasında da Türkiye'ye silah satışlarına onay vermeyi sürdürdüğü öğrenildi. DW Türkçe’nin aktardığı habere göre harekatın başlamasından sonraki altı hafta içinde Berlin toplamda 3 milyon 90 bin euro tutarında dört parti halinde silah satışına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bilgi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti de milletvekili olan ve terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyerek Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

SURİYE'DE KULLANILMASI MÜMKÜN OLMAYAN SİLAHLAR VERİLMİŞ

Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği yanıtta izinlerin "Suriye'de harekat sırasında kullanılması mümkün silahları" kapsamadığı belirtildi. Silah ve teçhizatın türüne ilişkin bilgi verilmezken silahların hangi kategoride olduğu kaydedildi.

SAVAŞ GEMİSİ TEÇHİZATI

Buna göre Alman hükümeti deniz kuvvetlerinin kullanımına uygun, savaş gemisi teçhizatı benzeri 2 milyon 690 bin euro değerinde silahın satışına izin verdi. Hükümet ayrıca 400 bin euro değerinde askeri amaçlı kullanıma uygun elektronik cihazın satışına ve 2 bin 556 euro değerinde de hafif silah satılmasına onay verdi.

EKİM AYINDA SİLAH TESLİMATI DURDURULMUŞTU

Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edilmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ekim ayında Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında harekatı "büyük jeopolitik sonuçları olan bir insani dram" olarak niteleyerek, "Bu yüzden de Federal Hükümet mevcut koşullarda Türkiye'ye silah teslim etmeyecek" demişti.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen silah satışlarına izin verilmesinin "tamamen sorumsuzca" olduğunu söyledi. Dağdelen “Türkiye için genel bir silah ambargosu olmak zorunda” diye konuştu. Yeşiller de Türkiye’ye tüm silah ihracatlarının sona erdirilmesini savunuyor.

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