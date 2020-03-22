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Almanya: Fransa'dan korona hastası kabul etmeye hazırız

Baden-Worttemberg eyaleti, yatak kapasitesini aşan Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 11:57..
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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da hayat adeta durdu.

Kıta ülkelerindeki hastaneler, doluluk oranını aştı. Bunun bir örneği Fransa'da yaşandı.

YATAK KAPASİTESİ AŞILDI

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve Almanya ile sınır olan Grand Est bölgesinde hastanelerin yoğun bakım servisleri yatak kapasitelerini geçmiş durumda.

Almanya: Fransa'dan korona hastası kabul etmeye hazırız

FRANSA'DAN HASTA ALABİLİRİZ

Almanya'nın Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi, söz konusu bölgedeki hastanelerden hasta alabileceklerini duyurdu.

Eyalet yönetiminin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların, Baden-Worttemberg'daki hastanelere transfer edilebileceği bildirildi.

Bu konuda eyaletteki tüm hastanelere hazırlık yapmaları konusunda talimat verildi.

Almanya: Fransa'dan korona hastası kabul etmeye hazırız

ALMANYA VE FRANSA'DA SON DURUM

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 22 bin 364'e yükselirken, 84 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da 14 bin 459 vaka ve 562 ölüm gerçekleşti.

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