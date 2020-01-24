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Almanya, göçmen krizinde Türkiye'ye muhtaç

Alman Bild, Başbakan Merkel'in göçmen krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmadan çözemeyeceğini yazdı.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 15:12..
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Almanya, göçmen krizinde Türkiye'ye muhtaç

TAlman medyasının gündeminde, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret var.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Bild, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu ilişkileri mercek altına aldı.

Türkiye'nin bölgede mülteci baskısı altında olduğunu yazan Bild, Merkel'in Türkiye'ye karşı anlayışlı olması gerektiğini savundu.Ensonhaber.com

"TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEBİLİR, ERDOĞANSIZ OLMAZ"

Merkel'e hitaben yazılan haberin devamında "Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz." ifadelerine yer verildi.

Almanya, göçmen krizinde Türkiye'ye muhtaç

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