Almanya, Huawei'yi 5G ağının kurulmasında yasaklamayacak

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, Huawei'nin 5G ağ ekipmanlarını casusluk için kullandığını söyleyerek, şirketin ağ ekipmanlarının kullanılmaması gerektiğini savunmuştu.

Almanya Federal Ağ İdaresi Başkanı Jochen Homann: "Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının, Almanya'nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde özel olarak dışlanmaması gerekir. Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair henüz somut bir kanıt göremedik." ifadelerini kullandı.

Homann, Huawei'nin, ülkenin güvenlik gereksinimlerini karşılaması halinde 5G mobil ağının kurulmasında yer alabileceğini belirtti.

5G teknolojisi ile Avrupa'da ve Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, kısa gecikme süreli ve düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Uzmanlar, Almanya'nın, süper hızlı 5G mobil internet ağını daha uygun fiyatla kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei ile çalışması gerektiğini belirtiyor.

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