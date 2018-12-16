Almanya hükümeti başbakanlık filosunu yeniliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G20'ye giderken uçağının arızalanması ve acil iniş yapması hükümeti harekete geçirdi.
Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen hükümetin 300 milyon Euro bütçe ayırarak Airbus filosuna uzun yol katedebilen 2 yeni uçak almayı planladıklarını duyurdu.
FİLO YENİLENİYOR
Almanya'nın popüler gazetesi Bild'e konuşan Von der Leyer "Merkel'in G-20 Zirvesi'ne geç kalması biraz tatsız oldu. Bunun bir daha yaşanmaması için uçuş ekibini genişletip iki de yeni uçak almayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Buna göre Alman devletinin geleneklerine bağlı olarak öncelikle kullanılmış bir Airbus A330, ya da bu geleneği kırarak yeni ve modern bir model olan Airbus A350 alınması gündemde.
DEVLET GELENEĞİ KIRILIYOR
Almanya'da devlet liderleri askeri geleneğe bağlı olarak genellikle eski uçaklarla seyahat ediyor ve başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı filolarında eski kullanılmış uçaklar yer alıyor. Yeni alım yapılmaması için eski uçaklar sürekli tamir ediliyor.
Yaklaşık 2 hafta önce Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u Arjantinde'ki G-20 Zirvesi'ne taşıyan uçak arızalanmış, Konrad Adenauer adlı başbakanlık uçağı Hollanda üzerinden geri dönerek Köln-Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçakta görev yapan mürettebatın azami uçuş saatini doldurması ve yedek mürettebat olmaması sebebiyle de ek sefer ivedi bir şekilde yapılamamıştı. Bunun üzerine Merkel tarifeli uçakla gecikmeli olarak G20 zirvesine gitmişti