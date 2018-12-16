Almanya hükümeti başbakanlık filosunu yeniliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G20'ye giderken uçağının arızalanması ve acil iniş yapması hükümeti harekete geçirdi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen hükümetin 300 milyon Euro bütçe ayırarak Airbus filosuna uzun yol katedebilen 2 yeni uçak almayı planladıklarını duyurdu.

Almanya'nın popüler gazetesi Bild'e konuşan Von der Leyer "Merkel'in G-20 Zirvesi'ne geç kalması biraz tatsız oldu. Bunun bir daha yaşanmaması için uçuş ekibini genişletip iki de yeni uçak almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Buna göre Alman devletinin geleneklerine bağlı olarak öncelikle kullanılmış bir Airbus A330, ya da bu geleneği kırarak yeni ve modern bir model olan Airbus A350 alınması gündemde.

DEVLET GELENEĞİ KIRILIYOR

Almanya'da devlet liderleri askeri geleneğe bağlı olarak genellikle eski uçaklarla seyahat ediyor ve başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı filolarında eski kullanılmış uçaklar yer alıyor. Yeni alım yapılmaması için eski uçaklar sürekli tamir ediliyor.