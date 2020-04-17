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Almanya, koronavirüsü kontrol altına aldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs salgını hızının yavaşladığını söyledi.

Haber Merkezi |
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Almanya, koronavirüsü kontrol altına aldı

Almanya'da 138 binden fazla koronavirüs vakası ve 4 bini aşkın ölüm kayda geçti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Okullar, alışveriş merkezleri ve diğer alanlarda uygulanan kısıtlamalara değinen Spahn, Almanya'da salgının bugün itibarıyla "yeniden kontrol edilebilir ve kontrol altında" olduğunu bildirdi.

"ALMANYA'DA ENFEKTE SAYILARI AZALDI"

12 Nisan'dan bu yana iyileşenlerin sayısının vaka sayısından yüksek olduğunu aktaran Alman bakan, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dinamik, artan bir büyümeyi düz bir çizgiye dönüştürmeyi başardık. Günbegün artan yeni enfekte sayıları açık bir şekilde azaldı." dedi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI YAVAŞLADI

Verilere ilişkin konuşan Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Lothar Wieler de günlük vaka sayısının yavaşladığını söyledi.

Almanya, koronavirüsü kontrol altına aldı

VİRÜSÜN BULAŞMA DEĞERİ 0,7

Koronavirüsün yeniden bulaşma değerinin 0,7'ye gerilediği bilgisini paylaşan Wieler, "Bu, şu anda ortalama olarak enfekte olmuş bir kişinin bir başka kişiye virüsü bulaştırmadığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Wieler, öte yandan ülkede günde 3 bin dolaylarında vaka meydana geldiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısını arttığını da dile getirdi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybetti.

Almanya, koronavirüsü kontrol altına aldı

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