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Almanya Maliye Bakanı: Yağlı yıllar bitti

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkede Fransa'daki gibi Sarı Yelekliler potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

AA | 06.01.2019 - 20:57..
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Almanya Maliye Bakanı: Yağlı yıllar bitti

Scholz, Bild gazetesine verdiği röportajda, Fransa'da düşük ücretlere ve hayat pahalılığına karşı gösteriler yapan sarı yeleklilerin hatırlatılması üzerine, bu tür gelişmeleri ciddiye almak gerektiğini ifade etti.

"ALMANYA'DA DA SARI YELEKLİLER POTANSİYELİ VAR"

Artan kiraların ve hayat pahalılığın Almanya'daki insanları da endişelendirdiğini vurgulayan Scholz, "Birçok kişi evden çıkarıldığında haklı olarak, yaşadığı semtte uygun fiyata kalacak yer bulamayacağından korkuyor. Almanya'da da hafife alınmaması gereken sarı yelekliler potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNGÖRÜLMEYEN EK GELİRLER BEKLEMİYORUM"

Scholz, hayat pahalılığına ilişkin kaygıların, toplumun orta sınıfında da bulunduğunu belirtti.

Alman devletinin beklenilenden daha az vergi aldığı güzel yılların artık bittiğine dikkati çeken Scholz, "2018 için bir kez daha vergi fazlası gösterebileceğiz. Ancak 'yağlı yıllar' bitti. Bundan sonra öngörülmeyen ek gelirler beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

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