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Almanya seyahat uyarısını güncelledi

Kendi vatandaşlarını "Türkiye'de tutuklanabilirsiniz" diyerek korkutmaya çalışan Alman devleti, Bakan Soylu'nun açıklamalarını çarpıttı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 15:36..
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Almanya seyahat uyarısını güncelledi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, güncellenen seyahat uyarısında, "Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU TERÖR YANLILARI KONUSUNDA ALINAN TEDBİRİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 Mart Pazar günü Polatlı’da yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu. Soylu, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” şeklinde konuşmuştu.

ALMAN DIŞİŞLERİ ATIFTA BULUNDU

Bu konuşmalarda Soylu'nun da açık bir şekilde belirttiği gibi PKK/PYD/YPG yanlıları dışında kimse için bir tedbir söz konusu değil. Ancak Alman Dışişleri, seyahat tavsiyelerinde Bakan Soylu'nun açıklamalarına atıfta bulundu.

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