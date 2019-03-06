Almanya Suudilere silah yasağını 3 hafta daha uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışına getirdiği yasağı üç hafta daha uzatma kararı aldı.

SİLAH YASAĞI UZADI

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Ekim 2018'de, Yemen savaşına müdahil olan ülkelere askeri teçhizat satışını askıya almıştı. Ancak Almanya'nın bu hamlesi, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarının tepkisine neden olmuştu.

Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu yasağın, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin de kullandığı Eurofighter ve Tornado savaş uçakları gibi ortak savunma projelerine zarar vereceğini belirtmişti. Berlin'in bu hamlesi, Suudi Arabistan'a 48 adet Eurofighter Typhoon jetinin satışı için yapılan anlaşma dâhil, milyarlarca euroluk askeri siparişin akıbeti konusunda da belirsizliğe neden olmuştu.

YEMEN MESELESİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, 9 Mart'ta sona erecek olan yasağın bu ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki kabine toplantısının ardından konuşan Maas, "Yemen'deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Alman bakan, "Bu karar, sadece ay sonuna kadar yeni bir ihracat izni vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, daha önce izni verilmiş olan ürünlerin de teslimatının yapılmayacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Maas, "Yemen savaşının en kısa sürede bitmesi gerektiğine inanıyoruz." diye ekledi. Ancak Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, mart ayından sonra nasıl bir tutum izleneceğine dair açıklamada bulunmadı.

Almanya'nın silah ihracatı yasağını uzatacağına dair haberler, geçen hafta basında yer almıştı. Maas, bu kararı kamuoyuna açıklayan ilk hükümet yetkilisi oldu.

Yemen'deki savaşta Mart 2015'ten beri yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İnsan hakları örgütleriyse can kaybının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.