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Almanya Trump'ın çekilmesine karşı

Almanya, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının, IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi ve bölgesel başarıları tehlikeye atacağını söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 16:09..
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Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "DEAŞ geri çekilmiş olabilir ama tehlike henüz geçmedi. Trump'ın bu kararı, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi ve şimdiye kadar gerçekleştirilen başarıları tehlikeye attı" dedi.

Almanya Trump'ın çekilmesine karşı

ASKERİ VE SİVİL MÜCADELE

Maas ayrıca, yürütülen karşı mücadelenin uzun vadede, askeri ve sivil yollarla gerçekleştirilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını dile getirerek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

FRANSA'DAN TEPKİ

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, DEAŞ'ın henüz yok edilmediğini belirtti. Parly, "DEAŞ'ın Suriye’de sıkıştığı son bölgelerde, askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini" söyleyerek, ABD'nin bölgeden çekilme kararının, yanlış olduğunu vurguladı.

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