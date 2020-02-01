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Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Alman hükümeti, Windows 7'ye sunulan ücretli güvenlik güncellemeleri için 887 bin doları gözden çıkardı.ç,

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 12:43..
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2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde yolun sonuna gelmişti.

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesti..

GÜNÜMÜZDE BİRÇOK BİLGİSAYARDA KULLANILIYOR

Windows 7'nin yayınlanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçse de hala dünya genelinde milyonlarca bilgisayar bu işletim sistemini tercih ediyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, Microsoft'un desteğini çekmiş olması nedeniyle oldukça tepkili.

windows

ALMAN HÜKÜMETİ 887 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Microsoft, kullanıcılara Windows 7 alternatiflerini seçmeleri için yaklaşık bir yıldan fazla bir süre verdi . Ancak bir Alman gazetesi olan Handelsblatt'a göre, Alman hükümeti hala 33 bin bilgisayarda Windows 7 kullanıyor.

Microsoft her ne kadar Windows 7 için desteğini kesse de Alman hükümeti henüz buna hazır değil. Hükümet, Windows 7'nin genişletilmiş güvenlik güncellemelerini alabilmek için Microsoft'a 887 bin dolar ödemeye hazırlanıyor.

windows

BÜYÜK ŞİRKETLER DE MICROSOFT'A PARA ÖDEMEK ZORUNDA

Microsoft, Windows 7 desteğini sonladırsa da  bazı kurum ve kuruluşlara, ücret karşılığında Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) adıyla en fazla 3 yıl boyunca yeni güncellemeler sunuyor. Ancak kurumlar, güncelleme istedikleri her bilgisayar için Microsoft'a ilk yıl 25 dolar ödemek zorunda. Daha sonraki 2 yılda ise bu ücret katlanarak artıyor.

Örneğin Alman hükümeti ile birlikte İrlanda Sağlık Hizmetleri de Microsoft'a 1.2 milyon dolar ödeyerek güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecekAlmanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek

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