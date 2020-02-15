Almanya'da 13,5 milyar euroluk fazla bütçe sorun çıkardı

Almanya'da milletvekilleri 2019 bütçesinde verilen 13,5 milyar euronun nasıl harcanacağını tartışıyor.

Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti.

MÜLTECİLERE AKTARALIM ÖNERİSİ

SPD üyesi Maliye Bakanı Olaf Scholz bu paranın çoğunun 2015'deki mülteci krizi sonrası oluşturulan fona aktarılacağını söyledi. Bu katkıyla fonun büyüklüğü 48 milyar euroya ulaşacak. Yapılan bu öneris onrası Alman milletvekilleri arasında sert sözlü tartışma yaşandı.

VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİNDE KULLANILMASINI İSTEDİLER

Aralarında Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de olduğu çok sayıda muhafazakar milletvekili düzenli bir şekilde verilen bütçe fazlasının vergileri düşürmekte kullanılmasını istiyor. Muhalefetteki aşırı sol Die Linke, Liberal FDP ve aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partileri de vergilerin düşürülmesini istiyor.

İKTİDAR ORTAĞI "ALT YAPI VE SOSYAL YARDIM" DEDİ

Fakat iktidar ortağı merkez sol SPD bütçe fazlasının altyapı yatırımlarına ve ülkedeki gelir seviyesi düşük topluluklara yardım edilmesi için kullanılmasını istiyor.

ELEKTRİK FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTENDİ

CDU'nın kardeş partisi CSU lideri Markus Soeder ise bütçe fazlasının elektrik fiyatlarının düşürülmesinde kullanılmasını istiyor.