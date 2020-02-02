Almanya'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ülkeler kendi vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

ABD, Fransa ve Türkiye'den sonra Almanya da vatandaşlarını tahliye tmeye başladı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Germerheim Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan ortak açıklamada, dün Vuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen 115 kişinin karantina altına alındıkları bildirildi.

2 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Germersheim’daki operasyon yönetiminin bu sabah, iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtilen açıklamada, bu iki kişinin neticeyi soğukkanlı karşıladığı ve ardından diğerlerinden ayrılarak Frankfurt Üniversitesi Kliniğine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Germersheim’da görevlendirilen askeri ve sivil personel ile bölgedeki halk için endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.