1 Almanya'da 2 Türk kadına ırkçı saldırı Başkent Berlin'de, iki Türk kadının kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

2 Akyaka'nın nüfusu 25 katına çıktı Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

3 Ronaldo: Messi ile aramızda fark var Ronaldo, kendisinin farklı kulüplerde Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, Messi'nin ise sadece Barcelona'da başarılı olduğunu söyledi.

4 Hacılar şeytan taşladı Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

5 Manisa'da yaşlı kadından 12 kiloluk kist çıkarıldı Kilo aldığını düşündüğü için doktora gitmeyen ancak zamanla ağırlaşan ve şişkinlik sorunu yaşayan 86 yaşındaki Münise Önder, hastaneye gittiğinde hemen ameliyata alındı.

6 ABD, İngiltere'nin AB'den çıkmasını destekliyor AB'den ayrılmasının ardından İngiltere, ticaret yapacağı ülkeleri kendi seçecek. ABD ise ticaret anlaşması yapılacak ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle de ABD, Brexit sürecine destek veriyor.