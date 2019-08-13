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Almanya'da 2 Türk kadına ırkçı saldırı

Başkent Berlin'de, iki Türk kadının kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 15:21..
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Almanya'da 2 Türk kadına ırkçı saldırı

Almanya'da Türklere karşı yükselen ırkçı nefret saldırıya dönüşmeye başladı.

Berlin polis biriminden yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ALMANCA KONUŞUN DEDİ, SALDIRDI

Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.

37 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

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