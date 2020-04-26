Almanya'da 26 yaşındaki Türk genci, koronaya yenik düştü

3 haftadır Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Türk genci, koronavirüs nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Vefat eden 26 yaşındaki Türk gencinin 80 yaşındaki dedesinin de iki hafta önce koronavirüsten öldüğü bilgisi paylaşıldı.

EV KARANTİNASI VAR

Öte yandan Mannheim'da koronavirüsten vefat eden diğer bir Türk vatandaşının eşinin de 3 gün önce aynı hastalıktan hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de korona testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları ifade edildi.

KORONADAN ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 113'E YÜKSELDİ

Almanya'da koronavirüs sebebiyle ölen Türklerin sayısı 113'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 156 bin 724'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 880'e çıktı.