Almanya'da 4 günlük bebek annesinden alındı

Elçin Belinay Bilgiç, 18 Kasım 2019 tarihinde henüz 4 günlükken annesinin psikolojik tedavi gördüğü gerekçesiyle Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından alınarak, Alman bakıcı aileye verilmişti.

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğine el koyan Gençlik Dairesi, Heilbronn kentinde protesto edildi.

"ANNE VE BABA VİCDANIYLA GELDİK"

Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı protesto gösterisine çevrede yaşayan Türk ve Almanlar da destek verdi. Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneğinin organize ettiği protesto gösterisinde konuşan Dernek Başkanı Murat Güneş, “4 günlük süt kokan bir yavrumuzun annesinden ayrılmasından dolayı buraya geldik. Anne ve baba vicdanıyla geldik.“ dedi.

"GÖÇMEN KÖKENLİ ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA"

Güneş, “Bebeğin keyfi bir şekilde ailesinden alınmasını kınıyoruz. Bu uygulama bir an önce son bulmalı. Özellikle göçmen kökenli çocuklar, bu ülkede resmen tehdit altında yaşıyor. Elçin bebeğin bir an evvel ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

GENÇLİK DAİRESİ ALEYHİNE SLOGANLAR

’Elçin Belinay Bilgiç’i geri istiyoruz‘, ’Gençlik Dairesi çocuğu annesinden ayırdı‘ yazılı dövizler taşıyan protestocular, Gençlik Dairesi aleyhine sloganlar atarak yürüdü.