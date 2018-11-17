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Almanya'da 4 Türk'e Kahramanlık Madalyası

Kuzey Ren Vestfalya'da başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan ve aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 21 kişiye "Kahramanlık Madalyası" verildi.

AA | 17.11.2018 - 06:01..
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KRV Eyaleti Başbakanlık binasında düzenlenen törende Ahmet Demir, Abdullah Demir, Tarık Sayan ve Ayhan Gül madalyalarını Başbakan'ın elinden aldı.

Almanya'da 4 Türk'e Kahramanlık Madalyası

"ONLAR GERÇEK KAHRAMANLAR"

Burada konuşan Eyalet Başbakanı Armin Laschet, "Başkalarını yaşatmak için kendi hayatlarını tehlikeye atma cesareti ve kararlılığını gösterdiniz. Hayatımızda sizin gibi insanlar olduğu için çok mutluyuz. Onlar gerçek kahramanlardır ve eyaletimizdeki diğer insanlar için de rol modeldirler." dedi.

Başbakan Laschet, yardımseverlik, sivil cesaret ve merhamet göstererek madalyayı hak eden 21 kişinin en yüksek saygıyı da hak ettiğini sözlerine ekledi.

Almanya'da 4 Türk'e Kahramanlık Madalyası

ALMANYA'NIN KAHRAMAN TÜRKLERİ

Kasım 2017'de döner büfesi işleten Ahmet Demir ile babası Abdullah Demir, Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ı bıçaklı saldırganın elinden kurtarmıştı.

Mart 2017'de Tarık Sayan, Godorf kasabasında komşu binada çıkan yangında binaya girip 4 kişiyi dışarı çıkarmayı başarmıştı.

Kasım 2017'de Ayhan Gül ise Ruhr Nehri'ne düşen bir adamı boğulmaktan kurtarmıştı.

KRV eyaletinde 1951'den beri verilen kahramanlık madalyaları, bu güne kadar bin 265 kişiye layık görüldü.

Almanya'da 4 Türk'e Kahramanlık Madalyası

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