Almanya’da 578 İslamofobik saldırı gerçekleşti

Federal Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya’da Müslümanlara ve camilere 578 saldırı düzenlendiğini açıkladı. 2017 yılında ise kayıtlara 780 saldırı geçtiği kaydedildi. Saldırıların büyük çoğunun terör örgütü PKK yandaşlarınca yapıldığı vurgulandı. Saldırılarda 2017 yılında 27, 2018’in ilk 9 ayında ise 40 kişinin yaralandığı aktarıldı.

"İSTATİSTİKLER TÜM SUÇLARI KAPSAMIYOR"

Müslüman Merkez Konseyi, istatistiklerin tüm suçları kapsamadığını ve yalnızca kısmen gerçeği yansıttığını belirterek, "Federal İçişleri Bakanlığının saldırılarla ilgili yaptığı açıklama kayıtlara geçen verilerdir. Birçok olay kayıtlara girmediği için sayılarda düşüş görünüyor. Saldırılarda birçok karanlık nokta da bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

