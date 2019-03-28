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Almanya'da 9 yaşındaki Türk çocuğu kahraman oldu

Almanya'da yanan bir araçtan 2 yaşındaki kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan, ülkede kahraman ilan edildi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:57..
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Ülkenin en çok satan Bild gazetesi, Kenan'ı manşetine taşıyarak küçük çocuktan övgüyle bahsetti.

KARDEŞİNİ ARAÇTAN KURTARDI

Edinilen bilgiye göre, Nürnberg'de otomobilini kreşin önüne park eden genç anne, çocuklarını araçta bırakarak kreşe girdi.

Annenin kreşte olduğu sırada otomobilin içerisinde yanık kokusu alan Kenan, kardeşini kurtarmak için araçtan indi. Daha önce hiç yapmamasına rağmen kardeşinin çocuk koltuğunun kemerini çözen Kenan, minik Hira Nur'u araçtan indirip olay yerinden uzaklaştırdı.

Kreşten çıkan anne Tuğba Büyükhan, aracının yandığını fark edince önce şok geçirdiğini ancak çocuklarını aracın uzağında beklerken görünce de sevinçten ağladığını belirtti.

Almanya'da 9 yaşındaki Türk çocuğu kahraman oldu

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Anne Büyükhan, "Verilmiş sadakamız varmış. Aracı yanarken gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu bana ders oldu, bir daha çocuklarımı kesinlikle araç içerisinde bırakıp bir yere gitmeyeceğim." dedi.

Büyükhan ailesini, Başkonsoloslukta ağırlayan Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, "Hira Nur'u kurtararak kahramanlaşan 9 yaşındaki Kenan İbrahim Büyükhan ile Başkonsolosluğumuzda bir araya geldik. Kendisini sergilediği kahramanlıktan dolayı tebrik ediyorum.'' ifadesini kullandı.

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