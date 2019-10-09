taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8383
Euro
6.3999
Altın
1504.89
Borsa
101859.28
Gram Altın
282.768
Bitcoin
47761.89

Almanya’da ABD'ye ait savaş uçağı düştü

Trier kenti yakınlarında ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İHA | 09.10.2019 - 04:07..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Almanya’nın Trier kenti yakınlarında, ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü kaydedildi. Uçağın pilotunun fırlatma rampasını kullanarak kurtulduğu öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DÜŞÜŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edilirken, kaza sonucu başka yaralı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Yerel basın ise uçağın bir F-16 olduğunu ve düşme sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.

Almanya’da ABD'ye ait savaş uçağı düştü

ABD ÜSSÜNDEN KALKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Uçağın düştüğü alan, uçaktan etrafa saçılmış yakıt olabileceği ihtimaline karşı her türlü trafiğe kapatıldı. Bazı kaynaklar uçağın F-16 tipi bir savaş uçağı olduğu bilgisini paylaşırken, düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın düştüğü bölgenin 10 km yakınlarında ABD’lilere ait Spangdahlem Hava Üssü olması nedeniyle uçağın buradan havalanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

95
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın personele özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın personele özel klip

13
ÖSO, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

ÖSO, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

11
İntihar etmek isteyen kadını polis ayaklarından yakaladı

İntihar etmek isteyen kadını polis ayaklarından yakaladı

2
Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu

Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu

2
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

3
Japonya’da tayfun endişesi

Japonya’da tayfun endişesi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir