Almanya’da ABD'ye ait savaş uçağı düştü

Almanya’nın Trier kenti yakınlarında, ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü kaydedildi. Uçağın pilotunun fırlatma rampasını kullanarak kurtulduğu öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DÜŞÜŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edilirken, kaza sonucu başka yaralı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Yerel basın ise uçağın bir F-16 olduğunu ve düşme sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.

ABD ÜSSÜNDEN KALKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Uçağın düştüğü alan, uçaktan etrafa saçılmış yakıt olabileceği ihtimaline karşı her türlü trafiğe kapatıldı. Bazı kaynaklar uçağın F-16 tipi bir savaş uçağı olduğu bilgisini paylaşırken, düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın düştüğü bölgenin 10 km yakınlarında ABD’lilere ait Spangdahlem Hava Üssü olması nedeniyle uçağın buradan havalanmış olabileceği tahmin ediliyor.