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Almanya'da akaryakıt krizi

Su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı baş gösterdi.

AA | 28.11.2018 - 00:23..
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Almanya'da akaryakıt krizi

Özellikle ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle çok sayıda istasyon hizmet veremez duruma geldi.

Almanya'da akaryakıt krizi

PETROL VE GAZ TAŞINAMIYOR

Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düşük olduğu için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği belirtildi.

Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi.

Almanya'da akaryakıt krizi VİDEO

Almanya'da akaryakıt krizi

YILDA 200 MİLYON TON TAŞINIYOR

Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln yakınlarında üç yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılabilmişti.

Almanya'da akaryakıt krizi

Petrol darboğazını aşmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti, hafta sonları ağır tonajlı kamyonetlerin trafiğe çıkma yasağını yumuşatarak petrol taşıyan araçlara trafiğe çıkma izni vermişti.

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