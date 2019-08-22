taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7648
Euro
6.3983
Altın
1500.15
Borsa
95394.24
Gram Altın
278.235

Almanya'da Bielefeld şehri için ilginç yarışma

25 yıldır var olmadığına dair komplo teorilerine konu olan Almanya'nın Bielefeld şehri için ilginç bir yarışma düzenlendi.

AA & Ensonhaber | 22.08.2019 - 21:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tarihi 9. yüzyıla kadar giden, Orta Çağ'dan kalma bir kalesi bulunan ve 340 bin kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın Bielefeld şehrinin 'var olmadığını' kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek.

KOMPLO TEORİLERİ VAR

Sıra dışı yarışmanın düzenlenmesinin ardında 'Bielefeld komplosu' olarak anılan 25 yıllık şaka var. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld, 25 yıldır 'şehrin var olmadığına' dair komplo teorilerine konu oluyor.

YARIŞMA 5 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yarışma kurallarına göre, yetişkin Alman vatandaşları 5 Eylül'e kadar 'Bielefeld'in olmadığına dair su götürmez kanıtı' sunmak zorunda. Yarışmanın internet sayfasına göre bu kanıtlar; fotoğraf, video veya yazı olabilir.

Almanya'da Bielefeld şehri için ilginç yarışma

Şehir yetkilileriyle birlikte yarışmayı düzenleyen organizasyon şirketi Bielefeld Marketing GmbH, tüm kanıtları çürütebilecekleri konusunda yüzde 99 emin olduklarını söyledi.

MERKEL BİLE BU ŞAKAYA KATILDI

Başbakan Angela Merkel bile şakaya katılmaktan kendini alamadı. 2012 yılında Berlin'de yaptığı bir konuşmada, Bielefeld'deki bir etkinliğe katıldığını hatırlatan Merkel, "Bu durumda, var" dedi.

Held'in mesajının üzerinden 25 yıl geçerken, Bielefeld uzun soluklu bir espri haline geldi. Hâlâ bazı Almanların ülkelerinde böyle bir kentin olduğuna inanamadığı belirtiliyor.

Almanya'da Bielefeld şehri için ilginç yarışma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

610
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

519
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

499
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

212
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

57
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir