Almanya'da Bielefeld şehri için ilginç yarışma

Tarihi 9. yüzyıla kadar giden, Orta Çağ'dan kalma bir kalesi bulunan ve 340 bin kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın Bielefeld şehrinin 'var olmadığını' kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek.

KOMPLO TEORİLERİ VAR

Sıra dışı yarışmanın düzenlenmesinin ardında 'Bielefeld komplosu' olarak anılan 25 yıllık şaka var. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld, 25 yıldır 'şehrin var olmadığına' dair komplo teorilerine konu oluyor.

YARIŞMA 5 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yarışma kurallarına göre, yetişkin Alman vatandaşları 5 Eylül'e kadar 'Bielefeld'in olmadığına dair su götürmez kanıtı' sunmak zorunda. Yarışmanın internet sayfasına göre bu kanıtlar; fotoğraf, video veya yazı olabilir.

Şehir yetkilileriyle birlikte yarışmayı düzenleyen organizasyon şirketi Bielefeld Marketing GmbH, tüm kanıtları çürütebilecekleri konusunda yüzde 99 emin olduklarını söyledi.

MERKEL BİLE BU ŞAKAYA KATILDI

Başbakan Angela Merkel bile şakaya katılmaktan kendini alamadı. 2012 yılında Berlin'de yaptığı bir konuşmada, Bielefeld'deki bir etkinliğe katıldığını hatırlatan Merkel, "Bu durumda, var" dedi.

Held'in mesajının üzerinden 25 yıl geçerken, Bielefeld uzun soluklu bir espri haline geldi. Hâlâ bazı Almanların ülkelerinde böyle bir kentin olduğuna inanamadığı belirtiliyor.