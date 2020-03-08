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Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

Göstericiler, "Avrupa öldürme, sınırlarını aç" yazılı pankartlar taşıyarak Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.

AA | 08.03.2020 - 08:48..
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Yunanistan'ın, sınırdaki göçmenlere insanlık dışı uygulamaları Almanya'da tepkilerin odağına oturdu.

Başkent Berlin'de Seebrücke düzenlenen gösteride, binlerce kişi İçişleri Bakanlığının önünde toplandı. Göstericiler daha sonra Başbakanlık binasının önünden geçerek Unter den Linden ve Friedrichsstrase caddeleri üzerinden Hallesches Ufer Caddesi'ne kadar yürüdü.

"AVRUPA ÖLDÜRME, SINIRLARINI AÇ"

Üzerinde "Avrupa öldürme, sınırlarını aç" yazan pankart açan göstericiler, “Avrupa harekete geç”, “Yazıklar olsun AB”, “İnsanlığın sınırı yok" yazılı dövizler taşıdı ve "Sınırları açın" şeklinde slogan attı.

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

"ALMANYA'DA YER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara dikkat çekildi.

Almanya’nın sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini belirten bir konuşmacı, “Yunanistan sınırında boğulan, aşağılanan, işkence gören ve artık öldürülmeye başlanan sığınmacılar için Almanya’da yer olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gösteriye 4 bin kişinin katıldığı açıklandı. Hamburg kentinde de AB’nin sığınmacılara sınırlarını açması için düzenlenen gösteriye, 5 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

Almanya'da binlerce kişi, sığınmacılar için yürüdü

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