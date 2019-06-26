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Almanya'da bir ilk: Cami Meydanı açıldı

Aachen kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Aachen Yunus Emre Camisi önündeki meydana, 'Cami Meydanı' (Moscheeplatz) adı verildi.

AA | 26.06.2019 - 05:15..
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Eilendorf semtindeki 2 bin 100 metrekare büyüklüğündeki meydanın isminin değişmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp katıldı.

Erciyes, yaptığı konuşmada, yerel yöneticilerin meydana bu ismi vererek caminin uyumun, entegrasyonun, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin güzel bir yansıması olduğunu gösterdiğini söyledi.

"TOPLUMLAR, KORKULAR ÜZERİNDEN BÖLÜNMEK İSTENİYOR"

Halihazırda bazı çevrelerin ne yazık ki yabancı ve İslam düşmanlığını, ırkçılığı körüklediğini, bu korkular üzerinden de toplumları bölmeye çalıştığını belirten Erciyes, "Korkudan, nefretten beslenenlere karşı hep birlikte sesimizi yükseltmeli ve bugün burada olduğu gibi dostluğumuzu, dayanışmamızı ortaya koymalıyız." dedi.

Almanya'da bir ilk: Cami Meydanı açıldı

"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ÇOK MUTLUYUM"

Aachen Belediye Başkanı Philipp de Almanya'da cadde ve meydanlara yeni isim verilmesinin kolay bir süreç olmadığına dikkati çekerek buranın isminin değişmesine katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Philipp, şehirde Münster ve Havra meydanlarının bulunduğunu, bir de cami meydanının olmasını istediklerini dile getirerek "Bunun gerçekleşmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasetçiler de destek verdi, böylece meydanın isminin değişmesini sağladık. Şehrimizde artık bir Cami Meydanı olmasından dolayı belediye başkanı olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy ile Cami Derneği Başkanı Abdurrahman Kol'un da birer konuşma yaptığı açılışa, Aachen Emniyet Müdürü Dirk Weinspach, Eilendorf İlçe Belediye Başkanı Marianne Conradt, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevre sakinleri de katıldı.

Almanya'da bir ilk: Cami Meydanı açıldı

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