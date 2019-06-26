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Almanya'da çalındı Mersin'de bulundu

Almanya'da çalıntı kaydıyla aranan otomobilin, Mersin Tarsus'ta bulunmasının ardından olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA | 26.06.2019 - 17:02..
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yurt dışından aldatıcı işlemlerle Türkiye'ye araç getirdiğini belirledi.

OTOMOBİLE EL KONULDU

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; şüphelinin, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlı gözaltına alındı, otomobile de el konuldu.

Durumun bildirildiği Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, aracın yasal yollarla Türkiye'ye girişinin bulunmadığını ve Almanya'da çalıntı kaydıyla arandığını tespit etti.

Almanya'da çalındı Mersin'de bulundu

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