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Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

Stuttgart şehrinde 2 bin kişinin ibadet edeceği cami ve buna ek olarak inşa edilecek külliyenin tanıtımı bugün gerçekleşti.

AA | 05.12.2019 - 16:19..
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Almanya'nın Feuerbach beldesinde yeni bir cami inşa edilecek.

Projenin detayları bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

2 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) inşa edilecek ve aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin külliyesinde eğitim ve sosyal etkinlikler için özel alanlar, konferans salonu, idari birimler ve kapalı otopark yer alacak.

AÇILIŞ 2025'TE

27 milyon avroya mal olması beklenen caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

STUTTGART'TA 60 BİN MÜSLÜMAN VAR

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Stuttgart Belediye Başkanı Martin Schairer, Stuttgart'ta 60 bin Müslüman'ın yaşadığını ve 50 yıldır bu şehirde yerleşik olduklarını ifade etti.

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

"ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ NESİLLER TALEP EDİYOR"

Schairer, "Müslümanların kendi istedikleri gibi cami yaptırmaları gayet doğal. Üçüncü ve dördüncü nesiller de bunu talep ediyor." dedi.

Schairer ayrıca belediye olarak DİTİB ile uyum içinde çalıştıklarını, bu tür projeleri ellerinden geldiğince destekleyeceklerini söyledi.

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

ÖRNEK FAALİYETLER DE DÜZENLENECEK

Feuerbach DİTİB Yeni Camii Dernek Başkanı İsmail Çakır da camide, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve velilere yönelik oluşturulacak sosyal alanlarda da örnek faaliyetler düzenleneceğini dile getirdi.

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

Toplantıya ayrıca Feuerbach Belediye Başkanı Andrea Klöber, Stuttgart Belediyesi Uyum Sorumlusu Gari Pavkovic, Katolik Kilisesi Dekanı Matthias Hambücher, Protestan Kilisesi Dekanı Sören Schwesig, Yahudi cemaatinden Susanne Jakubowski, DİTİB yetkilileri ile din görevlileri katıldı.

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

Almanya'da cami ve külliye projesi tanıtıldı

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