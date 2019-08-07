taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4874
Euro
6.1558
Altın
1502.01
Borsa
98056.47
Gram Altın
265.354

Almanya'da camiler iki günde bir tehdit ediliyor

Temmuz ayında her iki günde bir caminin, çoğu Neonazi gruplar tarafından yapılan tehdit ve saldırıların hedefi olduğu ortaya konuldu.

AA | 07.08.2019 - 22:16..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) camilerine yönelik 20 tehdit geldi. Almanya'da yaklaşık 850 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi oldu.

7 CAMİYE SALDIRI

Açıklamada tehdit aşamasını geçip saldırıya dönüşen olaylara da yer verildi. Buna göre DİTİB camilerine 7 saldırı gerçekleştirildi.

ZMD Başkanı Aiman Mazyek, bu rakamların sadece polise bildirilen ihbarlar olduğunu, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin gerçek sayısının ise bilinmediğini söyledi.

7 KENTTE BOMBA İHBARI

Güvenlik kaynakları, son dönemde Iserlohn, Köln, Münih, Mannheim, Duisburg, Mainz ve Villingen Schwenningen şehirlerindeki camilere bomba konulduğu ve ibadethanelerin hemen boşaltılması gerektiği yönünde ihbar aldı.

Uzman ekipler camileri boşaltarak arama gerçekleştirse de herhangi bir patlayıcı izine rastlamadı.

Ülkede geçen aylarda bazı camiler kundaklanmış, bazılarına karşı da kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Bazı camilerde ise Kur'an-ı Kerim yırtılmış, duvarlara çeşitli yazılar yazılmış ve camilere maddi zarar verilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

144
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

110
Sıla ve Hazer Amani’den ilk poz geldi

Sıla ve Hazer Amani’den ilk poz geldi

101
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

248
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

381
Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

233
British Airways yolcularını uçuramadı

British Airways yolcularını uçuramadı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir