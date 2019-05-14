Almanya'da camilere ek vergi planlaması

Almanya'da hükümet, camilere gönderilen yardım paralarından dolayı rahatsız. Öyle ki federal yönetimler bu durumun önüne geçmek için cami vergisi sistemini yürürlüğe sokmayı planlıyor.

Cami vergisi ülkede vergi mükelleflerinden alınan "kilise vergisine" benzer şekilde toplanacak. Almanya'da kiliselerin gelirinin yüzde 70'i vergilerden elde ediliyor.

YABANCI ETKİSİNİ AZALTMA

Alman hükümeti bu yöntem ile İslami kuruluşların yurtdışından gelen "anti-demokratik ya da radikal" kaynaklara bağlılığını azaltmayı hedefliyor. Almanya'da eyaletlerin bazıları bu fikre destek verdiklerini açıkladı.

KİLİSE MODELİ OLUŞTURULACAK

Mecklenburg- Batı Pomerania bölgesel eyaletinin içişleri bakanlığı "Muhtemel radikalleşme de dahil yabancı etkisini azaltmak için kilise modeline dayalı cami finansmanına açık olduklarını" söyledi.

Baden-Wuerttemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de "Hem ilahiyat içeriği hem de siyasi görüş anlamında" dış etkilerin tehdidine dikkat çekerek "En kötü durumda bu radikal İslamcı, anti-demokratik içerik ve niyetleri kapsıyor" dedi.