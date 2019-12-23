1 2020 yılı IMEI kayıt ücretleri belli oldu Önümüzdeki yıl yurt dışından cep telefonu alanlar Türkiye'de kayıt ettirmek için 1838 lira ödeyecek.

2 Almanya'da camiye domuzlu mektup Domuz fotoğrafının basılı olduğu mektupta, Türklere ve Araplara yönelik hakaretler yer aldı.

3 Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi Ekipler tarafından yapılan operasyonda sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

4 Büyükada’da atlar çöpte yemek ararken görüntülendi Atların üç aylığına faytona koşulmasının durdurulmasının ardından, başı boş görüntülenen atlar içler acısı haldeydi.

5 Boğaziçi Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu Yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı oylama sonucunda, Yılın En İyi Yerli Mobil Haber Uygulaması ödülünün sahibi Ensonhaber oldu!

6 Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iki kişi ise gözaltına alındı.