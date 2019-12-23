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Almanya'da camiye domuzlu mektup

Domuz fotoğrafının basılı olduğu mektupta, Türklere ve Araplara yönelik hakaretler yer aldı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 10:49..
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Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

TÜRK VE ARAPLARA YÖNELİK HAKARET

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne gönderilen mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı.

Almanya'da camiye domuzlu mektup

POLİSE İNTİKAL EDECEK

Münih'ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor. Posta kutusundan cami derneği yöneticilerince alınan mektubun, yarın polise intikal ettirileceği belirtildi.

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