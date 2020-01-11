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Almanya'da camiye taşlı saldırı

Finnentrop kentinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi’ne gelen maskeli saldırganlar, caminin dört penceresini kırarak duvarlara hasar verdi.

DHA | 11.01.2020 - 14:47..
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Almanya’da bir grup saldırgan Finnentrop kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına ait Finnem Cami ve Eğitim Merkezi’ne taşlı saldırıda bulundu.

''27 BÜYÜK TAŞ FIRLATTIKLARI TESPİT EDİLDİ''

Finnem Cami ve Eğitim Merkezi Başkanı Ramazan Olmaz, “Malesef bu gece çirkin bir saldırıya maruz kaldık. Rus ve Alman komşularımız camimize yapılan saldırı anında gürültüyle uyanıp aynı saatte polise haber vermişler. Biz de geceleyin polisin bildirmesiyle olaydan haberdar olduk. Polis ekipleri bizden kamera görüntülerini istediler. Kamera kayıtlarında görüldüğü gibi, yüzleri maskeli bir kişi saldırı anında çevreyi gözetliyor. Maskeli üç kişinin caminin ön tarafından taşlarla saldırıp dört penceremizi kırarak duvarlara hasar verdikleri görülüyor. Polis, saldırganların 22 saniye içerisinde  yaptıkları saldırıda 27 büyük taş fırlattıklarını tespit ettiklerini söyledi.” dedi.

Polis saldırganları arıyor.

Almanya'da camiye taşlı saldırı

Almanya'da camiye taşlı saldırı

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