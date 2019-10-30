Almanya'da cenaze töreninde esrarlı kek dağıttılar

Almanya'da bir cenaze yemeğinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

DAVETLİLER BAŞ DÖNMESİ YAŞADILAR

Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Wiethagen kasabasındaki bir restoranda, cenaze yemeği verildi. Bu yemeğe katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadıkları açıklandı.

RESTORAN SAHİBİNİN KIZI KEKİ YAPTI

Konuyla ilgili Wiethagen Emniyeti, soruşturma başlattı. Soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kek yapmasını istediği öğrenildi.

YANLIŞ TEPSİ SERVİS EDİLDİ

Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının iki tepsi kek hazırladığı, ancak davette annesinin yanlışlıkla esrarlı kek servis ettiği ortaya çıktı.

YAS TUTANLARA SAYGI İÇİN SAKLANDI

Almanya'daki geleneklere göre, cenaze törenlerinin ardından kek ve kahve ikramı yapılır. Olayın ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın, kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.