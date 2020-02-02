Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

Almanya’nın kuzeyinde, aktivist grupları kömürle çalışacak olan bir elektrik santraline zorla girerek protesto düzenledi.

Yaklaşık 150 kişiden oluşan “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevre aktivistlerinin, santralin kapısını kırarak içeri girdikleri belirtildi.

"KÖMÜRDEN ÇIKIN"

Aktivistler, “Datteln 4’ü işgal ettik”, “Yeni santral istemiyoruz” ve “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.

Polisin santral çevresinde havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemli aldığı görülürken, santralden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü önemli. Barışçıl protestolara karşı söylenecek hiçbir şey yok ancak bugün insanlar Datteln'deki enerji santralimize karşı yasa dışı bir şekilde girişi yaptı. Bu nedenle izinsiz giriş de dahil olmak üzere yasal işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.