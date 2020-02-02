taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

Aktivistler,işgal ettikleri santralde, “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.

İHA | 02.02.2020 - 19:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Almanya’nın kuzeyinde, aktivist grupları kömürle çalışacak olan bir elektrik santraline zorla girerek protesto düzenledi.

Yaklaşık 150 kişiden oluşan “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevre aktivistlerinin, santralin kapısını kırarak içeri girdikleri belirtildi.

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

"KÖMÜRDEN ÇIKIN"

Aktivistler, “Datteln 4’ü işgal ettik”, “Yeni santral istemiyoruz” ve “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.

Polisin santral çevresinde havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemli aldığı görülürken, santralden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü önemli. Barışçıl protestolara karşı söylenecek hiçbir şey yok ancak bugün insanlar Datteln'deki enerji santralimize karşı yasa dışı bir şekilde girişi yaptı. Bu nedenle izinsiz giriş de dahil olmak üzere yasal işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

İlginizi Çekebilir
Londra'da bıçaklı saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti. Saldırgan polis tarafından vuruldu.
İdlib'de rejim saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti
İdlib kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.
Irak'ta şiddet durulmuyor
1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar için Iraklılar yaklaşık 4 aydır sokaklarda. Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası da protestoları durdurmaya yetmedi.
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı
Çin’den gelen ve ülkenin kuzeybatısında bulunan havaalanına iniş yapan uçak, Endonezyalı yetkiler tarafından karantinaya alınırken yolculara teker teker antiseptik özellikli sprey sıkıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

401
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

81
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1472
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

155
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

96
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

79
Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

319
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir