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Almanya’da domuzların hadım edilmesi tartışılıyor

Hayvan hakları aktivistleri Almanya’da yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Domuzlar da davacılar arasında yer aldı

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 16:55..
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Yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesi Avrupa’da bir süredir tartışılıyor.

Acı verici uygulama İsveç, Norveç ve İsviçre’de yasaklandı.

Hayvancılarsa yavru erkek domuzları doğumdan birkaç gün sonra hadım etmenin, erginlik çağını geçmiş domuzları pişirirken çıkan kötü kokuyu önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Almanya parlamentosu 2013’te ağrı kesici verilmeden hadım etme işlemini yasaklamıştı ama çiftlik sahiplerine bu değişime alışmaları için 5 yıllık geçiş dönemi sağladı.

Almanya’da domuzların hadım edilmesi tartışılıyor

DOMUZLAR ADINA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Geçen sene verilen süre 2021’e kadar uzatıldı. Hayvan hakları örgütü PETA da kasım ayında Almanya Anayasa Mahkemesi’ne giderek yavru domuzlar adına şikayetçi oldu.

Dava dilekçesinde örgüt, domuzların da insanlarınkine benzer hakları olması gerektiğinin, ağrı kesici verilmeden hadım etme işleminin "zalimce" dolduğunun dolayısıyla da haklarının ihlal edildiğinin kabul etmesini istedi.

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