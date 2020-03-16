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Almanya'da eğlence mekanlarına polis kontrolü

Ülke genelinde kapatılan gece kulüpleri ve diskolar, Alman polisi tarafından denetleniyor.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 10:56..
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Almanya'da yaklaşık 6 bin koronavirüs vakası görüldü. 13 kişi salgından hayatını kaybetti.

Ülkede tedbirler artırılırken, en büyük eyalet Bavyera'da koronavirüs nedeniyle seferberlik ilan edildi.

BAVYERA'DA HAYAT DURDU

Eyalette bar, gece kulüpleri, yüzme havuzları, okullar ve kreşler kapatıldı. Restoran ve dükkanlar ise sınırlı bir şekilde açık tutulacak. Huzurevlerine de ziyaret yasağı getirildi.

BERLİN'DE GECE KULÜPLERİNE DENETİM

Almanya'nın başkenti Berlin'de de koronavirüse karşı önlemler alınıyor.

Kapatılan bar, gece kulübü ve diskolar, Alman polisi tarafından kontrol ediliyor. Kurallara uymayanlara para cezası kesildi.

Eğlence mekanlarının 20 Nisan'dan önce açılamayacağı belirtildi.

Almanya'da eğlence mekanlarına polis kontrolü

Almanya'da eğlence mekanlarına polis kontrolü

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