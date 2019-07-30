Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu

Almanya'da, 2017 yılında yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğu belirtildi.

Evsizlere Yardım Derneği'nin (BAG W) Müdürü Werena Rosenke, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, evsizlerin sayısını tespit etmek için şimdiye kadar uyguladıkları yöntemin eskidiğini ve yeni bir "tahmin modeli" geliştirdiklerini belirtti.

EVSİZLERİN ORANI YÜZDE 29 ARTTI

Buna göre Almanya'da 2017'de yaklaşık 650 bin kişinin evsizin olduğunu ifade eden Rosenke, bu rakama ülkedeki yaklaşık 375 bin evsiz mültecinin de dahil olduğunu kaydetti. Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde evsizlerin oranının yüzde 29 arttığına işaret eden Rosenke, "Almanya genelinde 2016'ya göre 2017'de evsizlerin sayısının toplamda yüzde 15 ila 20 arasında arttığını varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

EVSİZ YAŞAYAN KADINLAR

Rosenke, 2017'de evsiz çocukların oranını yüzde 8 olarak tahmin ettiklerini kaydederek, evsiz yaşayan kadınların oranını da yüzde 27 olarak aktardı.

48 BİN KİŞİ SOKAKTA YAŞIYOR

Rosenke, hiçbir barınma yeri olmayan yaklaşık 48 bin kişinin de sokakta yaşadığını kaydetti. Evsizliğe yol açan sebepler arasında konut kiralarının yüksek olması, sosyal konutların sayısının azalması ve yoksulluğun pekişmesini gösteren Rosenke, Almanya'da her yıl 80 bin ila 100 bin arasında sosyal konuta ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

KASIMDA TAM RAKAM PAYLAŞILACAK

Evsizlerin toplumda dışlandığını belirten Rosenke, bu kişilerin ev bulmalarının da hemen hemen imkansız olduğunu söyledi. Sosyal konutların özellikle evsizlere verilmesini talep eden Rosenke, hükümetten insanların evsiz duruma düşmesine karşı çalışmalar yapmasını istedi. Rosenke, BAG W'nin 2018 yılına ilişkin evsizlerin rakamlarını kasım ayında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.