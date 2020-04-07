Almanya'nın Wuppertal kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamlarca verilen özel izinle 8'i Türklere ait, 13 camide ilk kez hoparlörden ezan okundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki 29 yıllık Elberfeld Merkez Camisi'nde din görevlisi Mustafa Akkaya, 25 yıllık DİTİB Vohwinkel Mimar Sinan Camisi'nde din görevlisi Hasan Hüseyin Şen ve Türk Federasyonu'na bağlı 23 yıllık Elberfeld Alperen Camisi'nde din görevlisi Kemal Yavuz ilk kez hoparlörden ezan okudu.

EZANI DİNLEDİLER

Çevredekiler, minareye çıkan imamı dinlemek ve görüntülemek için kalabalık oluşturdu.

Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor VİDEO

19 NİSAN'A KADAR OKUNACAK

Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı kentteki camilerde hoparlörden ezan okuma uygulaması, 19 Nisan'a kadar devam edecek.

100 CAMİDE EZAN

Daha önce de yerel makamlarca verilen kararlarla, Almanya'nın birçok şehrindeki yaklaşık 100 camide cuma ve akşam ezanları hoparlörden okunmuştu.

Almanya'da, koronavirüs salgını nedeniyle cami ve diğer ibadethanelerde toplu ibadete bir süre ara verilmişti.