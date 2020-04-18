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Almanya'da film sahnesi gibi soygun

Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu.

AA |
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Almanya'da film sahnesi gibi soygun

Almanya’da aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında banka ATM’si üç maskeli soyguncu tarafından soyuldu.

Almanya'da film sahnesi gibi soygun

ATM'Yİ HAVAYA UÇURUP PARALARI ALDILAR

Üç maskeli soyguncu, bir banka ATM’sini önce havaya uçurdu, sonra da içindeki paraları soygunda kullandıkları araca yerleştirdi. Soyguncular olay yerinden hızla kaçtı. Polis ihbar üzerine olay yerine gelirken, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, üç maskeli hırsız her yerde aranıyor.

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