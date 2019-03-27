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Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısı, 60 kişinin zehirlenmesine yol açtı.

DHA | 27.03.2019 - 15:56..
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Yerel basın, buz pateni stadyumunun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisinde, inşaat sırasında oluşan hasar sonucu 60 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

60 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bir okul ve çok sayıda ev tahliye edildi. Polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin, stadyum çevresinde güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Polis, zehirlenen vatandaşların gözlerinde yanma olduğunu ve nefes alıp verme zorlukları çektiklerini, tedavi altına alındıklarını söyledi.

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Sızıntıya neden olan bölgede ekipler, tadilat çalışması yapıyor.

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

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