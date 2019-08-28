Almanya'da gergedan arabayı parçaladı

Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Serengeti Park adındaki hayvanat bahçesindeki gergedan, parkın kapanışından hemen sonra eğitmenin otomobiline saldırdı.

BOYNUZUYLA OTOMOBİLE DEFALARCA VURDU

Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, gergedanın, boynuzu ile otomobile vurduğu ve otomobili iterek defalarca takla attırdığı görüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi.

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi



ARABANIN İÇİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi. Hayvanat bahçesi ve eğlence parkından olaya dair ve gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.