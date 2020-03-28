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Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılacak

Almanya'da günde 200 bin yeni tip koronavirüs testi yapılması hedefleniyor.

AA | 28.03.2020 - 03:46..
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Der Spiegel dergisinin haberinde, Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının gizli raporunda, iki ay boyunca kamu yaşamında devam eden kısıtlamaların önemi vurgulandı ve en kötü durum senaryosunu önlemek için Güney Kore gibi çok sayıda koronavirüs testi yapılması önerildi.

HEDEF GÜNDE 200 BİN TEST

Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılacak

NÜFUSUN YÜZDE 70'İ ENFEKTE OLABİLİR

Raporda, kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı böylece en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceği bunun da  hastanelere aşırı yüklenme ile koronavirüsten 1 milyondan fazla ölüm anlamına gelebileceği ifade edildi.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılacak

SAĞLIK BAKANI: "HAFTADA 300 BİN TEST YAPABİLİRİZ"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise önceki gün yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını bildirmişti.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılacak

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