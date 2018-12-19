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Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

Berlin'de Noel öncesinde kurulan pazarlarda, polis ekipleri terör saldırısı endişesiyle devriyede.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 10:17..
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Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

Almanya'da Noel hazırlıkları devam ederken, güvenlik seviyesi de katlanarak yükseliyor. Özellikle Strazburg'da yaşanan saldırılar sonrasında polis alarmda, Almanlar da bu durum karşısında şaşkın.

Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

NOEL PAZARLARINA POLİS KORUMASI

Belin'in merkezinde bulunan Noel pazarlarında güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkartıldı.

Polisler pazar çevresinde devamlı olarak devriye gezerken, otomatik silahlı ve çelik yelekli polisler teyakkuz halinde bekliyor.

Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

ALMANLAR ŞAŞKIN

Bu olağanüstü hal de Alman vatandaşlarına yansıdı. Özellikle Noel pazarı çevresindeki Almanların, şaşkın ve korku dolu ifadeleri Reuters tarafından çekilen fotoğraflarda görülüyor.

Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

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