Almanya'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı

Almanya'da Noel hazırlıkları devam ederken, güvenlik seviyesi de katlanarak yükseliyor. Özellikle Strazburg'da yaşanan saldırılar sonrasında polis alarmda, Almanlar da bu durum karşısında şaşkın.

NOEL PAZARLARINA POLİS KORUMASI

Belin'in merkezinde bulunan Noel pazarlarında güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkartıldı.

Polisler pazar çevresinde devamlı olarak devriye gezerken, otomatik silahlı ve çelik yelekli polisler teyakkuz halinde bekliyor.

ALMANLAR ŞAŞKIN

Bu olağanüstü hal de Alman vatandaşlarına yansıdı. Özellikle Noel pazarı çevresindeki Almanların, şaşkın ve korku dolu ifadeleri Reuters tarafından çekilen fotoğraflarda görülüyor.