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Almanya'da hastanede yangın: 1 ölü, 72 yaralı

Düsseldorf şehrinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 72 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 11:43..
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Bir hastanenin ikinci katındaki bir hasta odasında başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

1 ÖLÜ, 72 YARALI

Beş kat bulunan hastanede tüm katlara yayılan yangın, 77 yaşındaki bir hastanın ölümüne neden oldu. Olayda 72 kişi de yaralandı. Bir anda odaları ve katları kaplayan duman yüzünden 62 kişi zehirlendi.

YARALILAR OTOPARKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yaralılara, hastane binasında müdahale edilemedi. Yaralıların tedavisi, hastanenin otoparkında yapıldı.

HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

19 hasta da helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın, birkaç saat içinde tamamen kontrol altına alındı.

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