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Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın

Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıkarken ahçenin içinde bulunan maymun barınağında 30 maymun öldü.

DHA | 02.01.2020 - 00:39..
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Hayvanat bahçesinin sosyal medya hasından yapılan duyuruda, "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok.  İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra trajedi bizi buldu" denildi.

GORİLLER KURTULDU

Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı paylaşımda, maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına ateş sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın

HAVAİ FİŞEKLER NEDEN OLDU İDDİASI

Almanya’nın birinci kanalı WDR, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.  Krefeld belediyesi, gün içerisinde bilgi paylaşacağını açıkladı. Polis ise yangına dilek feneri ya da dilek balonunun hayvanat bahçesinin o bölümüne düşmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Yerel medya, yangında 30’dan fazla maymunun öldüğünü bildirdi.

Hayvanat bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler, goriller, marmosetler, apolet meyve yarasaları ve kuşlar bulunuyor.

Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın

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