Almanya'da helikopter düştü: 1 ölü

Almanya'nın Aerzen kentinde bir helikopter kontrolden çıkarak düştü. Mısır tarlasına düşen helikopterin Eurocopter tipi olduğu açıklanırken, pilotun kazada yaşamını yitirdiği belirtildi.

ASKERİ HELİKOPTER

Haberlerde, düşen helikopterin Alman Ordusuna (Bundeswehr) ait olduğu ancak askeri amaçla değil sadece pilot eğitiminde kullanıldığı belirtildi.

Kazanın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

GEÇEN HAFTA ÇARPIŞMIŞLARDI

Almanya'da geçen hafta meydana gelen kazada Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağı eğitim esnasında çarpışmış ve pilotlardan biri hayatını kaybetmişti.